В Кыргызстане предотвратили насильственный захват власти

В Кыргызстане задержаны подозреваемые в организации массовых беспорядков, планировавшие насильственный захват власти, сообщается на сайте МВД страны. У каждого участника были распределены роли: организаторы, пособники, финансисты, исполнители.

«Планировалось проведение спортивных игр, а также иных соревнований в пригороде Бишкека. Под предлогом проведения национальных спортивных игр они намеревались призывать к актам насилия, выдвигать антиконституционные призывы, дестабилизировать обстановку для дальнейшего насильственного захвата власти в день проведения выборов в местные кенеши 17 ноября 2024 года», - отмечается в сообщении.

Задержаны семь человек, трое из них – иностранцы, но уроженцы Кыргызстана. Двое из иностранных граждан, по информации МВД, участвовали в боевых действиях на территории иностранного государства. Один из них должен был вербовать в Кыргызстане граждан, заниматься их физической подготовкой и отслеживать действия правоохранительных органов во время массовых беспорядков, другой – «специалист по работе с беспилотными летательными аппаратами, имеет навыки изготовления и применения взрывных устройств». Еще один задержанный – бывший заместитель генерального прокурора Кыргызстана.

У задержанных изъяты оружие, боеприпасы и дроны. Им предъявлены обвинения по статьям «организация к приготовлению массовых беспорядков», «создание организованной группы», «финансирование организованной группы», «покушение на насильственный захват власти», «участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства». Все они решением суда заключены под стражу до 10 января 2025 года.

Kloop сообщает, что задержан экс-замгенпрокурора Кубан Адыл уулу. Он занимал эту должность с 2021 года. В апреле этого года президент страны Садыр Жапаров освободил его от занимаемой должности.