Уточненный бюджет 2024 года взял в работу мажилис

В среду мажилис взял в работу поправки в закон «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы». Документ предусматривает снижение доходов и увеличение расходов.

«Проект разработан в связи с изменением показателей республиканского бюджета по двум основным направлениям. Первое: уточненный прогноз доходов на 2024 определен с уменьшением на 2 трлн тенге против утвержденного плана. При этом 2 трлн тенге планируется дополнительно привлечь из Нацфонда в виде целевого трансферта», - пояснила депутат мажилиса Татьяна Савельева.

Кроме того, по ее словам, параметры расходов и дефицита изменены с учетом проведенных правительством корректировок бюджета, с использованием остатков в 61,3 млрд тенге бюджетных средств за 2023 год. Таким образом, уточненные расходы бюджета увеличатся на 61,3 млрд тенге, а дефицит на 2024 год составит 3,6 трлн тенге, также увеличившись на эту сумму.

Ранее министр финансов Мади Такиев сообщал «Власти», что дефицит бюджета составляет порядка 4 трлн тенге, из которых 2 трлн тенге планируется закрыть за счет привлечения целевого трансферта из Нацфонда, а оставшиеся – за счет налогового администрирования и дивидендов квазигоссектора.

В целом на 2024 год правительство получило целевой трансферт из Нацфонда в размере 1,6 трлн тенге. А 11 октября председатель национального банка Тимур Сулейменов сообщал, что кабмин запросил из Национального фонда еще 2 трлн тенге. Таким образом, целевой трансферт увеличен до 3,6 трлн тенге. При этом в сентябре вице-министр национальной экономики Азамат Амрин говорил, что для покрытия дефицита бюджета 2024 года правительство планирует дополнительно взять из Национального фонда от 1,5 до 2 трлн тенге.

Президент и правительство многократно говорили о необходимости сокращать изъятия из Нацфонда, в том числе для выполнения задачи, поставленной Токаевым, - нарастить его к 2029 году до $100 млрд. В реальности изъятия из Нацфонда продолжают расти и в последние два года достигли своего пика.