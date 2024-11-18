Astana Hub объединят с парком инновационных технологий

В понедельник в мажилисе презентовали поправки в законодательство по вопросам совершенствования системы государственной поддержки отрасли инновационной деятельности. Планируется урегулировать процесс объединения международного технопарка IT-стартапов Astana Hub и автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий».

Как пояснил депутатам вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин, это позволит устранить дублирование функций, сократить государственное финансирование и обеспечить самоокупаемость технопарка.

«Основная цель этих мер – усилить синергию для развития инновационной и ИКТ-экосистемы», - сказал Тулуешин.

В рамках этого блока предусматривается объединение полномочий в фонде «Парк инновационных технологий», уточнение функций, корректировка ключевых понятий и оптимизация управления.

«Реализация данного блока обеспечит консолидацию инструментов поддержки, устранение дублирующих функций, достижение ключевых показателей эффективности к 2025 году и позволит масштабировать успешные практики Astana Hub в сфере ИТ на другие инновационные направления», - добавил Тулеушин.

Он напомнил, что основными источниками финансирования Astana Hub являются средства из республиканского бюджета и сборы от участников технопарка. А поскольку фонд является некоммерческой организацией, законопроектом предлагается заменить термин «сборы и платежи» на «членские взносы», отражая их фактическое назначение.

«Эти изменения позволят сократить расходы государства на госзадание и обеспечить самоокупаемость Astana Hub, что обеспечит устойчивую поддержку участников и развитие ИТ-экосистемы страны», - считает вице-министр.

Еще один блок поправок направлен на централизованный доступ к информации и мерам поддержки и усиление взаимодействия и сотрудничества между учеными, инноваторами, государственными органами, бизнесом, недропользователями и международными партнерами.

Последний блок связан с развитием рынка венчурного капитала. В частности, будет проводиться оценка эффективности софинансирования венчурных фондов, основанная на доходности (убыточности) их активов, то есть всего портфеля проектов. Все это, считает Тулеушин, позволит не только сравнить казахстанскую инновационную политику с практиками развитых экономик, но и выявить ее сильные и слабые стороны и усилить поддержку стартапов и инноваций, привлечь дополнительные инвестиции в высокотехнологичные отрасли.