Правительство не будет отказываться от проведения исследования
Порядка 100 млн тенге потратят на исследование о влиянии перевода времени на казахстанцев
ФОТО АЛМАСА КАЙСАРА

Тамара Вааль, Астана, Власть

Правительство не будет отказываться от исследования о влиянии перевода времени на казахстанцев. Как заявил журналистам в среду в кулуарах мажилиса министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, на это есть заявка на 160 млн тенге, но в реальности, считает он, будет выделено порядка 90-100 млн тенге.

«Заявка пришла на трехлетний бюджет – 160 млн тенге, но в реальности будет меньше. Я думаю, где-то как минимум на половину, порядка 90-100 млн тенге», - сообщил Нурбек.

По его словам, буквально накануне прошло заседание высшей научно-технической комиссии и «сейчас будет объявлен конкурс». После этого национальный научный совет и определит точную стоимость иследований.

«Алгоритм (изучения влияния – В.) детально я не знаю, потому что пока заявка. Сейчас, когда будет конкурс проходить, мы увидим. Но будет участвовать несколько институтов: Институт физиологии, Институт географии», - уточнил министр.

Отвечая на вопрос, каким образом будет проводиться исследование, он отметил, что, скорее всего, «неопросным способом ». При этом, несмотря на решение правительства оставить в Казахстане единый часовой пояс, глава Миннауки не считает, что деньги на исследование будут потрачены впустую: «Запрос общественный поступил, поэтому мы вынуждены реагировать. Министерство здравоохранения стопроцентного выступило, мы как грантодающая организация – поддержали».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
Минсельхоз реализовал лишь чуть больше половины запланированных проектов на 2024 год в рамках Дорожной карты по реализации инвестпроектов АПК
Новости
Доллар торгуется на бирже по 495,34 тенге
Новости
Аким Астаны будет просить правительство изменить схему выкупа жилья у населения
Просматриваемые
Новости
На проспекте аль-Фараби в Алматы не будет выделенной полосы для общественного транспорта
Новости
Метрополитен Алматы закупит 10 новых составов к открытию третьей очереди первой линии метро
Новости
На севере, западе и юго-востоке Казахстана ожидается снег
Новости
На первом туристическом поезде в Узбекистан отправились 115 казахстанцев
Новости
Глава фонда Biz Birgemiz подозревается в присвоении пожертвований для пострадавших от паводков
Новости
Восемь новых пригородных маршрутов запустили в Алматы