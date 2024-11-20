Порядка 100 млн тенге потратят на исследование о влиянии перевода времени на казахстанцев

Правительство не будет отказываться от исследования о влиянии перевода времени на казахстанцев. Как заявил журналистам в среду в кулуарах мажилиса министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, на это есть заявка на 160 млн тенге, но в реальности, считает он, будет выделено порядка 90-100 млн тенге.

«Заявка пришла на трехлетний бюджет – 160 млн тенге, но в реальности будет меньше. Я думаю, где-то как минимум на половину, порядка 90-100 млн тенге», - сообщил Нурбек.

По его словам, буквально накануне прошло заседание высшей научно-технической комиссии и «сейчас будет объявлен конкурс». После этого национальный научный совет и определит точную стоимость иследований.

«Алгоритм (изучения влияния – В.) детально я не знаю, потому что пока заявка. Сейчас, когда будет конкурс проходить, мы увидим. Но будет участвовать несколько институтов: Институт физиологии, Институт географии», - уточнил министр.

Отвечая на вопрос, каким образом будет проводиться исследование, он отметил, что, скорее всего, «неопросным способом ». При этом, несмотря на решение правительства оставить в Казахстане единый часовой пояс, глава Миннауки не считает, что деньги на исследование будут потрачены впустую: «Запрос общественный поступил, поэтому мы вынуждены реагировать. Министерство здравоохранения стопроцентного выступило, мы как грантодающая организация – поддержали».