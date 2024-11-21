Правительство Казахстана отказалось от идеи создания единого социального фонда

«По результатам работы было принято решение о нецелесообразности создания единого социального фонда. Потому что Нацбанк, Ассоциация финансистов Казахстана высказались о том, что, учитывая разнородность экономической природы отчислений, не стоит эти фонды сегодня объединять. Поэтому данное решение было принято к сведению и поручение снято с исполнения», - сказала в четверг в ходе пленарного заседания министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, отвечая на вопросы депутатов.

Сенатор Айнур Аргынбекова напомнила, что в 2025 году 9,8 трлн тенге будут направлены на социальную сферу. Более того, для улучшения качества жизни казахстанцев, нуждающихся в мерах господдержки, правительство в следующем году планирует начать работу по совершенствованию системы социального обслуживания. Для этого подготовлен пакет документов по трансформации, цифровизации и оптимизации дублирующих функций госорганов, работающих в сфере социальной защиты, образования и здравоохранения. Эти поправки должны поступить в парламент в первом полугодии.

При этом депутат напомнила о поручении президента, прозвучавшем в послании народу Казахстана в сентябре 2019 года: «Правительству было поручено изучить вопрос консолидации внебюджетной системы социального обеспечения путем создания единого социального фонда и введения одного социального платежа в целях оптимизации затрат и улучшения качества инвестиционного управления активами». Она поинтересовалась, на какой стадии исполнение поручения президента и когда оно будет исполнено.

Жакупова добавила, что в министерстве работают над оптимизацией расходов. В частности, сегодня из 45 госуслуг 27 уже оказываются проактивно. И в 2024 году на администрировании сэкономлено порядка 2 трлн тенге.

Кроме того, 16 ноября презентована цифровая платформа, которая работала в плотном режиме в Астане. Она должна объединить все госорганы: здравоохранения, образования, социальной защиты – и «обеспечить эффективность принимаемых решений без дублирования». Жакупова сообщила, что премьер-министр Олжас Бектенов поручил масштабировать эту платформу на весь Казахстан.