Все информсистемы Казахстана подключат к сервису контроля за персональными данными

Для борьбы с интернет-мошенничеством до конца года госорганы должны подключить все информсистемы к сервису контроля доступа к персональным данным. К этому же сроку планируется завершить модернизацию портала «Электронное правительство», чтобы он работал без сбоев. Такие поручения дал во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов.

«Отсутствие централизованного мониторинга в процессе оказания государственных услуг повышает риски утечки данных, приводит к росту случаев интернет-мошенничества. До конца текущего года государственным органам поручаю завершить подключение всех информационных систем к сервису контроля доступа к персональным данным», - поручил Бектенов.

Вместе с тем министерство цифровизации совместно с заинтересованными госорганами должны постоянно повышать ответственность специалистов, работающих с персональными данными. Также премьер поручил ужесточить наказание за нарушения в этой сфере.

Кроме того, Бектенов обратил внимание на факты сбоев в работе информационных систем, которые приводят ко временному ограничению доступа к «Электронному правительству» и деятельности Центров обслуживания населения. Как подчеркнул премьер, инфраструктура еGov должна работать безупречно, 24 на 7. Для этого нужно совершенствовать серверное оборудование и программное обеспечение.

«Поручаю министерству цифровизации до конца года модернизировать портал “Электронного правительства” с запуском элементов искусственного интеллекта», - подчеркнул Бектенов.

В свою очередь министр цифровизации Жаслан Хасенов напомнил, что портал eGov построен на технологиях 2013 года и работает на пределе возможностей. В частности, возникают сложности с обновлениями, ограничен запуск новых функций, растет нагрузка на инфраструктуру, фиксируются случаи недоступности сервисов.

«В этих условиях мы начали модернизацию eGov на новых технологических решениях. Ведется пересборка услуг, что позволит получать их в несколько кликов. Уже обновлен шлюз электронного правительства, улучшены процессы интеграций. Создан виртуальный AI-ассистент, который проходит тестирование на фокус-группе из 2 тыс. пользователей», - отметил министр.

По его заверениям, модернизация откроет доступ к eGov для слабовидящих и незрячих граждан через голосовую и текстовую навигацию. Также будут расширены возможности для опекунов недееспособных лиц.