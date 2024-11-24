Серик Сапиев возглавит управление спорта Карагандинской области

Назначен также глава управления Павлодарской области
Олимпийский чемпион Игр в Лондоне Серик Сапиев вернется на госслужбы и возглавит управление спорта Карагандинской области. Его кандидатура была согласована специальной комиссией, сообщило в воскресенье министерство туризма и спорта.
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