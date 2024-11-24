Серик Сапиев возглавит управление спорта Карагандинской области

Олимпийский чемпион Игр в Лондоне Серик Сапиев вернется на госслужбы и возглавит управление спорта Карагандинской области. Его кандидатура была согласована специальной комиссией, сообщило в воскресенье министерство туризма и спорта.

41-летний Сапиев – бывший профессиональный боксер. В 2017-2019 годах был депутатом мажилиса, потом в течение двух лет возглавлял комитет спорта Минтуризма и спорта. В последнее время был вице-президентом Национального олимпийского комитета.

Комиссия согласовала также кандидатуру Азамата Имашева на должность начальника управления физкультуры и спорта Павлодарской области.

43-летний Имашев в последние два года был зампредом комитета спорта. До этого был замдиректора Дирекции по развитию спорта и руководил спортшколой в Астане.