Документация на реконструкцию алматинского ипподрома от собственника не поступала – акимат

Управление культуры Алматы в ответе на запрос «Власти» сообщило, что ТОО «Тенгри-Инвест», в частной собственности которого находится алматинский ипподром, не предоставляло никакой научно-проектной документации на его реконструкцию.

В управлении напомнили, что ипподром в соответствии с постановлением акимата города Алматы от 17 марта 2021 года внесен в государственный список памятников истории и культуры местного значения. В соответствии с законом «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» собственники и пользователи памятников истории и культуры обязаны принимать меры по их сохранности. В компетенцию местных исполнительных органов входит выявление, учет, сохранение, изучение, использование и мониторинг состояния объектов историко-культурного наследия, а под научно-реставрационными работами подразумевается проведение научных исследований, консервации, реставрации, воссоздания, ремонта и приспособления памятников.

«Научно-реставрационные работы проводятся на основании научно-проектной документации. В управление научно-проектная документация на проведение научно-реставрационных работ по объекту ипподром не поступала», - сообщили в управлении.

В феврале этого года занимавший тогда пост акима Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Жетысуского района, отвечая на вопрос о ситуации с алматинским ипподромом, сообщил, что идут переговоры с собственником, чтобы он подготовил «нормальную программу его развития». Однако Досаев отмечал, что «финансовые возможности нынешних собственников не такие большие, чтобы они могли провести нормальную реконструкцию». Досаев рассчитывал в марте получить информацию, готова ли программа развития, а «потом думать, что вообще делать принципиально с ипподромом».

«Если собственники не будут делать, будем либо искать нового инвестора, либо город будет думать, что сам предпримет. Но дело недешевое, честно говоря. Я понимаю ваши переживания, что где-то в области тренируемся, но постараемся по крайней мере до лета какую-то картинку получить, что будет с алматинским ипподромом», - пообещал тогда Досаев.

Однако в акимате Алматы не ответили на вопросы «Власти», как они в итоге намерены решать вопрос с реконструкцией ипподрома: будут ли искать инвестора либо проводить работы за счет бюджета.

Алматинский ипподром построен в 1930 году. Здесь проводятся скачки, соревнования для детей, выставки и другие социально значимые мероприятия. В 1990-е годы ипподром вывели из республиканского государственного управления, в 2000-е его выкупило сообщество коневодов «Жокей-клуб», но в 2008 году организация разорилась, и ипподром выкупило ТОО «Тенгри-Инвест». Компания не занималась ремонтом и управлением надлежащим образом, а в 2015 году собственник захотел снести ипподром и построить на его месте жилой комплекс и торгово-развлекательный центр. Тогда же, в 2015-м, решением маслихата города было принято решение о выкупе ипподрома за 4,27 млрд тенге и его восстановлении, но в феврале 2016 года в связи с сокращением бюджета города к развитию Алматы решили активнее привлекать частных инвесторов, в связи с чем по инициативе опять же депутатов маслихата было принято решение отменить выкуп ипподрома за счет средств акимата и передать его частному инвестору. Занимавший тогда пост акима города Бауыржан Байбек говорил, что этот инвестор «будет развивать ипподром при нашей поддержке».

В 2018 году акимат города сообщал, что алматинский ипподром и автовокзал «Сайран» включены в предварительный список объектов историко-культурного наследия города. Пользователям ипподрома было запрещено изменять внешний облик здания, осуществлять его перепланировку, изменять несущие конструкции, пристройки, целевое назначение и нарушать охранную зону.

Однако в ноябре 2023 года снова появились опасения, что инвестор ипподрома планирует снести объект и построить на его месте ЖК. В марте прошлого года активисты заявляли, что он отказывается продлевать договор аренды с конниками, выступавшими за сохранение объекта.

В феврале этого года Ерболат Досаев заверял, что никакого строительства не будет.

В октябре общественники вновь потребовали передать алматинский ипподром в госсобственность, снова выразив опасения, что на его месте могут построить жилой комплекс. А председатель РОО «Қазақ Жокей клубы» Максат Ахаев заявлял, что каждый год перед началом сезона конных соревнований лошади зимовали в теплых конюшнях, весной их переводили в летние, а по окончании сезона снова возвращали в теплые помещения. В этом году теплые конюшни им не предоставили и, несмотря на холод, лошадей, на которых занимаются дети с особенными потребностями, не пустили на ипподром, в итоге их в разместили рядом в спортивной школе.

Позднее акимат города сообщил, что проблема решена: лошади размещены в теплых зимних конюшнях и обеспечены необходимыми условиями.

А собственник ипподрома заверял, что никакого строительства не будет.

«Ипподром продолжает функционировать в прежнем режиме, обеспечивая проведение конноспортивных мероприятий и развитие национальных видов спорта», - говорил директор компании Ержан Майлыбаев.

После этого инцидента руководитель управления спорта Алматы Дархан Нурханулы заявил, что планирует поднимать вопрос в прокуратуре о том, законно ли ипподромом владеет частная компания. В 2002 году, как сообщал руководитель республиканской палаты по заводским породам лошадей Талгат Жайсанбаев в интервью газете «Время», АО «Ипподром» через процедуру банкротства было передано ТОО «Жокей Клуб» за 8 млн тенге. Между тем в прокуратуре города на запрос «Власти» сообщили, что не планируют проводить проверку по вопросу законности приватизации алматинского ипподрома.