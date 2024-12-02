Узбекистан лишили права проведения Азиатских молодежных игр в 2025 году

Причины такого решения Олимпийский совет Азии не сообщил
Олимпийский совет Азии отменил III Азиатские молодежные игры в Узбекистане в 2025 году и решил провести их в Бахрейне. О причинах такого решения не сообщается.
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