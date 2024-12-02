Причины такого решения Олимпийский совет Азии не сообщил
Узбекистан лишили права проведения Азиатских молодежных игр в 2025 году
Олимпийский городок, Ташкент, 10 сентября 2024 года. Фото пресс-службы президента Узбекистана

Олимпийский совет Азии отменил III Азиатские молодежные игры в Узбекистане в 2025 году и решил провести их в Бахрейне. О причинах такого решения не сообщается.

Узбекистан получил право проведения Азиатских молодежных игр, которые должны были состояться в Ташкенте 7-20 сентября 2025 года, решением Олимпийского совета Азии в Дохе в сентябре 2019 года. В августе 2020 года началась подготовка к проведению соревнований. В ноябре 2022 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заложил первый камень в фундамент олимпийского городка стоимостью порядка $290 млн, который строился к этим играм. Планировалось, что после соревнований там будут размещены министерство спорта, спортивные академия и федерации.

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