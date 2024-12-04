Китай запретил поставку в США важнейших минералов, которые применяются в военных целях

Во вторник Китай запретил экспорт в США важнейших минералов – галлия, германия и сурьмы, которые широко применяются в военных целях, что привело к обострению торговой напряженности, сообщает агентство Reuters .

Директива Министерства торговли Китая о товарах двойного назначения, имеющих как военное, так и гражданское применение, ссылается на проблемы национальной безопасности. Приказ, который вступает в силу немедленно, также требует более строгого контроля конечного использования графитовых товаров, отправляемых в США

Галлий и германий используются в полупроводниках, германий также используется в инфракрасной технологии, оптоволоконных кабелях и солнечных батареях. Сурьма используется в пулях и другом оружии, а графит является крупнейшим по объему компонентом аккумуляторов электромобилей.

Эти меры вызвали опасения, что Китай может запретить и другие важные минералы, включая никель или кобальт, которые имеют более широкое применение.

Представитель Белого дома заявил, что США предпримут «необходимые шаги» в ответ, не вдаваясь в подробности. Он добавил, что эти меры лишь подчеркивают важность укрепления усилий Соединенных Штатов совместно с другими странами «по снижению рисков и диверсификации критически важных цепочек поставок за пределами КНР».

По данным китайской таможни, в этом году по октябрь не было поставок обработанного и необработанного германия или галлия в США, хотя годом ранее это был четвертый и пятый по величине рынок этих минералов соответственно. Общие поставки сурьмяной продукции из Китая в октябре упали на 97% по сравнению с сентябрем после вступления в силу решения Пекина об ограничении экспорта.

В прошлом году на долю Китая пришлось 48% общемировой добычи сурьмы, которая используется в боеприпасах, инфракрасных ракетах, ядерном оружии и очках ночного видения, а также в аккумуляторах и фотоэлектрическом оборудовании.

Китай ввел эти меры после того, как в понедельник Вашингтон начал третью за три года кампанию по репрессиям в отношении китайской полупроводниковой промышленности, ограничив экспорт для 140 компаний, включая производителя оборудования для микросхем Naura Technology Group.

Ранее Дональд Трамп, чей первый четырехлетний срок в Белом доме был отмечен ожесточенной торговой войной с Китаем, в ходе своей президентской кампании заявил, что введет 10%-е пошлины на китайские товары, и пригрозил 60%-ми пошлинами на китайский импорт.