Лукпан Ахмедьяров вышел с допроса в полиции Астаны

Журналист Лукпан Ахмедьяров вышел с допроса в департаменте полиции Астаны, куда он был доставлен вечером.

Он сообщил, что допрос прерван и продолжится в пятницу утром.

Ахмедьяров подтвердил, что возбуждено уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации и он имеет статус свидетеля с правом на защиту. Он не стал сообщать других подробностей дела.

При этом, по его словам, следователь вел себя во время допроса агрессивно и грубо, не только по отношению к нему, но и по отношению к его адвокату.

Ахмедьяров отметил, что не удивлен возбужденным уголовным делом и напомнил о преследовании Темирлана Енсебека и других, дела которых «были шиты белыми нитками».

«Ничего исключать не буду, нужно понимать, в какой стране мы живем, при каком политическом режиме (…) и я не буду говорить, что я в безопасности», - сказал он.

Лукпан Ахмедьяров – один из самых известных независимых журналистов Казахстана. Ранее он руководил изданием «Уральская неделя», сейчас вместе с коллегами работает над ютуб-каналом «Просто журналистика». Ахмедьяров – лауреат нескольких международных премий.