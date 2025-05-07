Токаев назвал приоритетной задачей повышение обороноспособности Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в среду в Астане на параде в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне, отметил, что повышение обороноспособности страны является приоритетной задачей.

«Мы взяли решительный курс на модернизацию Вооруженных Сил и укрепление потенциала армии (…). Государство всегда будет поддерживать военнослужащих, сотрудников специальных органов и подразделений гражданской защиты», - сказал Токаев.

Он считает, что сила армии – «в высоком моральном духе личного состава, железной дисциплине и порядке».

«Ваша безупречная служба – главный фактор безопасности страны и спокойствия граждан. Как прогрессивная нация мы должны неукоснительно следовать Закону и Порядку. Каждый должен быть достойным и ответственным гражданином страны», - добавил он.

Токаев назвал армию «оплотом Независимости страны». «Казахстанские воины стойко защищают территориальную целостность государства, спокойствие и мирную жизнь граждан. Вооруженные Силы Казахстана вносят вклад в поддержание международного мира и стабильности. Наши воины успешно участвуют в миротворческих миссиях Организации Объединенных Наций. Это свидетельствует о высоком доверии мирового сообщества к казахстанской армии», - подчеркнул президент.

Парад в честь 80-летия Победы – первый военный парад в Казахстане за последние пять лет. В нем приняли участие тысячи военнослужащих, пародом руководил главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан генерал-майор Мереке Кучекбаев.