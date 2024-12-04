Токаев поручил утвердить нацпроект по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры до конца года

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева, который доложил о ходе подготовки Национального проекта по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры.

Бозумбаев рассказал, что проект рассчитан на предстоящие пять лет и предусматривается обновление существующей инфраструктуры энергетического и коммунального секторов, строительство и модернизация более 6 тысяч МВт электрической генерации. Это в целом позволит значительно снизить износ энергетических объектов и коммунального сектора, повысив надежность систем жизнеобеспечения населения.

Общая сумма проекта превысит 10 трлн тенге. Деньги будут привлекаться на заемной основе с рынка и частично из республиканского бюджета.

Также Бозумбаев проинформировал о новых подходах к региональной политике, направленных на ликвидацию разрывов между областями по обеспечению социальной, производственной и коммунальной инфраструктурой. В частности, сообщил вице-премьер, при правительстве будет создан проектный офис региональной политики, чтобы координировать ход исполнения государственных программ.

Кроме этого, Бозумбаев рассказал о перспективах реализации инвестиционного проекта по развитию авиационного хаба в Мангистауской области в качестве новой точки роста экономики региона и важного звена международной транспортно-логистической цепочки.

Президент поручил тщательно проработать и утвердить до конца года Национальный проект по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры и начать активную работу по реализации Концепции региональной политики.