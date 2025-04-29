Почти во всех регионах есть риски срыва нацпроекта по модернизации сельского здравоохранения – Бектенов

Строительство медучреждений в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» полностью завершено только в пяти регионах Казахстана, а во всех остальных есть риски срыва нацпроекта, заявил во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании правительства отчиталась, что в рамках национального проекта до конца этого года в селах будут построены 655 объектов первичной медико-санитарной помощи. На сегодняшний день уже завершено строительство 467 объектов. Кроме того, нацпроект предполагает организацию 32 современных многопрофильных центральных районных больниц с открытием специализированных отделений. По словам Альназаровой, уже завершены строительные работы в шести больницах, до конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию еще 12 больниц, а до конца 2026 года - оставшиеся 14.

«В целом, первая задача (строительство объектов ПМСП – В.) должна быть завершена до конца текущего года. С учетом завершения всех 655 объектов ожидается дополнительный охват, увеличение доступности и своевременности первичной медико-санитарной помощью порядка 1 млн сельских жителей», - подчеркнула Альназарова.

Однако глава правительства раскритиковал реализацию нацпроекта.

«На сегодня полностью завершено строительство объектов в пяти регионах – это Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области. В остальных регионах есть определенные риски с реализацией нацпроекта», - заявил Бектенов.

По его словам, в зоне риска по темпам строительства находятся области Жетысу, Улытау, а также Жамбылская, Актюбинская, Акмолинская и Карагандинская области. К примеру, в Актюбинской, Жамбылской Восточно-Казахстанской областях и в области Жетысу по шести объектам здравоохранения до сих пор не разработана проектная документация, а в других регионах по восьми проектам не проведена государственная экспертиза.

«Именно недостаточный контроль со стороны акимов регионов за своевременностью процессов проектирования и строительства ведет к затягиванию реализации национального проекта», - считает премьер-министр.

В этой связи он поручил министерству здравоохранения обеспечить еженедельный мониторинг за ходом строительства всех 188 медицинских объектов и реконструкцией больниц, а акимам регионов – обеспечить в 2025 году ввод всех запланированных медицинских объектов без срыва сроков. Также Бектенов поручил до 15 мая направить всю проектную документацию по модернизации районных больниц на государственную экспертизу. Вместе с тем министерству промышленности и строительства поручено «без лишней бюрократии и затягиваний» до 1 июня завершить госэкспертизу проектов.

В целом, напомнил Бектенов, на строительство объектов первичной медико-санитарной помощи из республиканского бюджета уже выделено порядка 120 млрд тенге, на реконструкцию районных больниц – более 31 млрд тенге. Кроме того, были использованы средства специального государственного фонда, пополняемого за счет возврата незаконно приобретенных активов.