Токаев предложил внедрить воспитательную программу «Адал азамат» в вузах, где готовят педагогов

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на августовском совещании педагогов, констатировал, что в Казахстане растет число абитуриентов, выбирающих педагогические специальности. Но, по его мнению, важно повышать качество образования в стране в целом и внедрять единую систему воспитательной работы.

«В этом году выделено более 13 тыс. грантов по педагогическим специальностям. Стипендия студентов-педагогов за пять лет выросла вдвое, и с нового учебного года она составит 84 тысячи тенге. Благодаря этим мерам растет интерес молодежи к профессии учителя», - заявил президент.

По его данным, в прошлом году на педагогические специальности поступили около 1,8 тыс. обладателей «Алтын белгі», а в этом году их число превысило 2 тыс., или «почти 23% от всех обладателей этого знака».

«Все это свидетельствует о том, что престиж профессии учителя в обществе растет», - уверен глава государства.

Он напомнил, что правительство принимает меры для повышения квалификации педагогов, но важно повышать качество образования.

«Наука, технологии, знания – все это стремительно меняется. Полученные вчера знания завтра могут потерять свою актуальность. Поэтому решающее значение приобретает квалификация учителей. Нельзя ограничиваться знаниями, полученными в высших учебных заведениях. Чтобы воспитать по-настоящему прогрессивных учеников, педагоги должны постоянно учиться и самосовершенствоваться. Важно мастерски овладевать методиками, которые пробуждают в детях стремление к знаниям», - заявил Токаев.

Он считает, что Казахстану нужно изучить опыт развитых стран в этом плане, но не «слепо копировать», а адаптировать к нашим реалиям. При этом, подчеркнул президент, любые изменения в стандартах образования, методиках и учебниках должны проходить тщательную экспертизу.

Вместе с тем Токаев полагает, что достичь наилучших результатов позволит «гармоничный симбиоз трех составляющих – семьи, школы и государства». Он пояснил, что качественное образование невозможно без достойного воспитания, и школа является ключевым этапом в образовании и воспитании ребенка.

«Полагаю, что в сфере отечественного образования должна функционировать единая система воспитательной работы. Подрастающему поколению нужно прививать наши национальные ценности. Дети должны расти патриотичными, креативными, созидательными, эрудированными, трудолюбивыми, заботливыми и бережливыми», - сказал Токаев.

Президент напомнил, что с этого учебного года во всех общеобразовательных учреждениях, в том числе и в частных, будет действовать единая воспитательная программа «Адал азамат». Но он также предложил внедрить этот проект в вузах, которые готовят педагогов.

В целом Токаев подчеркнул, что «школа должна быть моделью гармоничного общества, в котором царит атмосфера уважения и поддержки», принцип «Закон и Порядок» должен стать неотъемлемым элементом воспитательной работы.

«Задача – на понятном языке, с помощью передовых педагогических методик донести до подрастающего поколения суть этой концепции. В эту работу, помимо заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей и школьных психологов, должно включиться все педагогическое сообщество, поскольку это задача общегосударственного характера», - сказал он.