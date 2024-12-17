Нефтедобыча за 11 месяцев в Казахстане составила 80,5 млн тонн

По итогам 11 месяцев в Казахстане добыто 80,5 млн тонн нефти, или 98% к плану. Снижение добычи связано с капитальным ремонтом на крупных месторождениях, а с внеплановыми остановками, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

«Объем добычи нефти и конденсата за январь-ноябрь составил 80,5 млн тонн, или 98% к аналогичному периоду прошлого года. На Тенгизе за указанный период было добыто 25,9 млн тонн нефти, что составляет 97,9% к аналогичному периоду прошлого года. Объем добычи нефти на Кашагане составил 15,8 млн тонн, или 92,8% к аналогичному периоду прошлого года. Показатель Карачаганакского проекта составил 11,1 млн тонн, или 100,9% к аналогичному периоду прошлого года», - сказал Саткалиев.

На снижение уровня добычи, по его словам, повлияло проведение капитального ремонта на крупных месторождениях. В частности, 50 дней на Тенгизе – в мае и августе, на Кашагане была остановка на 21 день. Кроме того, на снижение добычи повлияли внеплановые остановки на месторождении Карачаганак и ограничения приема газа Оренбургским ГПЗ, остановки КТК на планово-профилактические работы, а также ремонтные работы на заводе второго поколения месторождения Тенгиз, из-за внутренней утечки пара в технологический поток с 26 октября.

«В этой связи по итогам года добыча нефти ожидается на уровне 87,8 млн тонн», - добавил глава Минэнерго.

Недостижение планового показателя добычи отразилось и на экспорте нефти. В итоге за 11 месяцев экспортировано 63,2 млн тонн нефти, или 98,3% к аналогичному периоду прошлого года.