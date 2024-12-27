Росавиация подтвердила, что обстановка в районе аэропорта Грозного 25 декабря «была сложной»

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, комментируя крушение самолета Embraer близ Актау 25 декабря, заявил, что обстановка в этот день в районе аэропорта Грозного «была весьма сложной», сообщает ТАСС .

«Обстановка в этот день и в эти часы в районе аэропорта Грозный была весьма сложной. Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим “Ковер”, предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства», - сказал Ядров.

Кроме того, по его словам, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, и не было видимости на высоте 500 метров.

Глава Росавиации также заявил, что командир потерпевшего крушение самолета Embraer предпринял две попытки посадить самолет в Грозном, но безуспешно.

«Командиру предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в аэропорт Актау», - сказал он.

Ядров добавил, что есть «много разных обстоятельств, которые необходимо расследовать» совместно с Казахстаном и Азербайджаном, и российская сторона готова к сотрудничеству в расследовании.

25 декабря в 3 км от аэропорта города Актау разбился самолет Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный. Сообщалось, что из-за погодных условий самолет из Грозного перенаправили в Махачкалу, но экипаж запросил экстренную посадку в Актау. Казахстан получил информацию об аварийной ситуации на борту в 11:00, упал самолет в 11:30. При катастрофе разломился фюзеляж – расстояние между обломками составило 300 метров и начался пожар. Общая площадь места крушения составила 4 200 кв. м.

На борту находились 67 человек. В авиакатастрофе погибли 38 человек. Среди пассажиров были шесть граждан Казахстана, все они погибли.

В больницах находились 29 человек, 23 из них 26 декабря были вывезены спецбортами в Азербайджан и Россию.

Из 38 погибших пока опознаны 10 человек, из них – трое граждан Казахстана, трое граждан России и четверо граждан Азербайджана.