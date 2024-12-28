Агентство финнадзора отказало Solva в преобразовании в банк

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка отказало микрофинансовой организации (МФО) Solva в преобразовании в банк, сообщил регулятор накануне вечером.

Агентство также отказало совладельцам МФО Александру Дунаеву и Борису Батину в приобретении статуса крупных участников банка.

Регулятор никак не объяснил в своем сообщении причины, по которым отказал Solva в преобразовании в банк.

Микрофинансовая организация предпринимает попытки стать банком на протяжении нескольких лет. Аналогичные попытки делает сейчас еще несколько крупных МФО, включая иностранные.

В Solva, комментируя отказ, назвали это «рабочей ситуацией».

«У регулятора есть срок рассмотрения документов, прописанный в законодательстве, если заявитель, то есть мы, не успел отработать в срок все комментарии, у регулятора нет выбора кроме как выпустить «отказ», - говорится в комментарии.

В МФО заявили, что их планы по трансформации в банк не меняются. «Доделываем пакет документов и заново подаем на рассмотрение в самое ближайшее время», - отметили в компании.

/Новость обновлена в 13:30, добавлен комментарий Solva/