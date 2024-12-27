Акимат Алматы установит временные перегородки на платформах в метро до конца января 2025 года

Акимат Алматы планирует завершить работы по установке платформенных перегородок на 11 станциях метро до конца января 2025 года. При этом перегородки будут временными, и на них ориентировочно планируется потратить 14 млн тенге. Но в будущем также планируется установка постоянных платформенных дверей. Об этом на запрос «Власти» сообщило управление городской мобильности со ссылкой на «Метрополитен».

«Временные платформенные перегородки необходимы для ограждения пространства между вагонами (межвагонный проход), которые позволят повысить безопасность пассажиров, защитить от падения на рельсы или несанкционированных проникновений к рельсовым путям», - объяснило управление.

По сведениям управления, планируется изготовление и установка ограждений из нержавеющей полированной стали. Заполнение — многослойное ударопрочное стекло размером 1500 мм × 1200 мм. Всего будет установлено 66 ограждений на 11 станциях.

Почему было решено установить временные платформенные перегородки, а не сразу постоянные платформенные двери (screen doors), а также когда будут установлены такие двери управление не ответило.

При этом при проектировании станций первой очереди метрополитена платформы с раздвижными автоматическими дверями не были предусмотрены в нормативных документах. Однако приказом Миннацэкономики от 9 декабря 2022 года внесены дополнения с требованием установки на станциях перегородок из негорючих материалов с раздвижными платформенными дверями, обеспечивающие безопасную посадку и высадку пассажиров. Но вопрос о том, почему с того периода не были установлены перегородки на станциях метро, также остался неотвеченным.

Напомним, 10 декабря на станции метро «Абай» погиб 26-летний мужчина, упав на рельсы в метро. В департаменте полиции сообщили, что он был инвалидом по зрению. После этого случая 18 декабря аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что на станциях метро в январе начнут устанавливать платформенные турникеты для безопасности пассажиров.

По данным управления городской мобильности, это был первый случай трагического инцидента с открытия работы метрополитена в Алматы. До этого было зафиксировано три случая «несанкционированного проникновения к рельсовому пути» без пострадавших и увечий.