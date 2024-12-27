Токаев и Алиев обсудили ход расследования авиакатастрофы в телефонном разговоре

Главы государств выразили друг другу соболезнования
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, чтобы обсудить ход расследования крушения самолета Azerbaijan Airlines под Актау, сообщила пресс-служба азербайжанского лидера. Акорда к этому моменту не сообщала об их разговоре.
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