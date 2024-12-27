Токаев и Алиев обсудили ход расследования авиакатастрофы в телефонном разговоре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, чтобы обсудить ход расследования крушения самолета Azerbaijan Airlines под Актау, сообщила пресс-служба азербайжанского лидера. Акорда к этому моменту не сообщала об их разговоре.

«В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями о ходе расследования и выразили уверенность, что в результате расследования причины аварии будут полностью установлены», – также указано в сообщении.

Сообщается, что главы государств выразили соболезнования друг другу, а также родственникам погибших в результате крушения самолета, и пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления.

Алиев выразил благодарность Казахстану за проведение спасательной операции и высоко оценил работу казахстанских спасателей, которые незамедлительно приняли необходимые меры и активно участвовали в спасении пострадавших пассажиров. Президент Азербайджана также выразил благодарность медицинскому персоналу Казахстана за заботливое отношение к пострадавшим и профессиональную медицинскую помощь, подчеркнув, что большинство пострадавших уже вернулись на родину.

Токаев сообщил, что по его поручению была немедленно создана специальная комиссия по расследованию авиакатастрофы, а представители компании Embraer уже прибыли в Казахстан и принимают активное участие в расследовании.