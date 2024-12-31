Казахстан в январе ждет частая смена теплой и холодной погоды

В январе Казахстан ожидает несколько волн потепления и похолодания, отмечает Казгидромет в консультативном прогнозе на первый месяц 2025 года.

По данным синоптиков, в первой декаде января погоду будут формировать Атлантические циклоны, что вызовет неустойчивый характер погоды. В северной половине и в горных районах юга, юго-востока, востока республики прогнозируются снег с метелью, временами сильный снег, в южной половине страны – осадки в виде дождя, мокрого снега.

В этот период на западе Казахстана температура воздуха будет колебаться ночью от -5 до +2градусов до -3-12, днем от -3+5 до 0,-8. На северо-западе республики постепенное понижение ночью от 0-7 до -10-20, днем от -5+2 до -8-13 градусов. На севере, в центре, на востоке страны в начале декады ожидается небольшое повышение температуры воздуха ночью от -5-13 до 0,-8, днем от -2-8 до -3+2, затем постепенное понижение температуры воздуха ночью до -10-20, днем до -5-12. На юге и юго-востоке страны преобладающий температурный фон ночью -8+2, днем -3+7, затем понижение температуры воздуха ночью до -8-15, днем до -3-10.

В январе в результате захода на территорию страны южных циклонов прогнозируется несколько интенсивных волн тепла, когда температура воздуха будет повышаться:

в северной половине днем до -5+2, а в южной половине и на юго-западе страны - до +2+12.

А при северо-западных вторжениях антициклона прогнозируется несколько интенсивных волн холода, температура воздуха в эти дни понизится в северной половине и в центре ночью до -25-35, днем до -15-25,в южной половине и на юго-западе республики ночью до -12-22, днем до -3-15.

В течение января часто прогнозируются порывистый ветер, туман и гололед.