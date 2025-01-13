Суд Костаная приговорил главу филиала финпирамиды Finiko к семи годам лишения свободы

Суд №2 города Костаная рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды Finiko по статье 217 часть 3 пункт 2 Уголовного кодекса и приговорил гражданку К. к семи годами лишения свободы.

Судом установлено, что с декабря 2019 года по июль 2021 года подсудимая К. по предварительному сговору с другими неустановленными лицами распространяла через мессенджер WhatsApp и соцсети ложную информацию об инвестиционных программах проекта Finiko, агитируя граждан вкладывать деньги.

«Незаконно полученные от клиентов денежные средства сразу же подвергались процедуре “биткойн миксера”, необходимой для усложнения отслеживания транзакции в системе “Биткойн” которые в дальнейшем аккумулировались у организаторов данной противоправной деятельности, а остальная часть направлялась на выплаты дивидендов с целью создания видимости исполнения принятых обязательств для привлечения денежных средств от новых клиентов», - сообщили в суде.

В результате причинен материальный ущерб 12 гражданам на общую сумму более 42 млн тенге.

Подсудимая вину и гражданские иски не признала.

С учетом личности подсудимой, характера и степени общественной опасности совершенного деяния и всех обстоятельств дела суд назначил ей наказание семь лет лишения свободы с отбыванием в учреждении УИС минимальной безопасности, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях на срок до семи лет. Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

Приговор не вступил в законную силу.

В июле прошлого года сообщалось, что из Армении экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности по делу о финансовой пирамиде Finiko. По версии следствия, она с 2019 по 2021 год руководила структурным подразделением финансовой пирамиды в Костанайской области. Были обмануты 40 человек на общую сумму свыше 167 млн тенге. По этому делу часть участников преступной группы уже были приговорены к различным срокам наказания, а подозреваемая скрылась.