Пользователи не должны публиковать необдуманные посты и комментарии
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Балаева предупредила о блокировках соцсетей и мессенджеров за публикацию «противоправного контента»
фото Жанары Каримовой

Министр культуры и информации Аида Балаева призвала администраторов онлайн-платформ тщательно отслеживать новостную повестку, не допускать распространения непроверенной информации и удалять противоправный контент.

«Пользователей соцсетей, в свою очередь, прошу не совершать необдуманные поступки и не размещать посты и комментарии, которые по букве закона могут привести к блокировке источника информации – онлайн-платформы», - также заявила Балаева.

Она отметила, что «сейчас в интернет-пространстве активно муссируется ряд актуальных вопросов», не уточняя при этом, о чем речь. Но, по ее словам, мониторинг показал, что «на онлайн-платформах зачастую распространяется противоправный контент, или, проще говоря, недостоверная информация».

«​Наше министерство крайне редко прибегает к запретительным мерам, учитывая, что миллионы граждан черпают новости из онлайн-платформ. Однако и администраторы сетевых ресурсов должны отдавать себе отчет и понимать, что распространение информации – это, в первую очередь, ответственность перед читателями и обществом», - заявила министр.

Она привела статистику, что с 2023 по 2024 год в Казахстане выявлено 116 354 материала с противоправным контентом – это пропаганда терроризма, религиозного экстремизма и наркотиков, реклама онлайн-казино и финансовых пирамид. За 2024 год на онлайн-платформах было выявлено 78 539 противоправных материалов, из которых удалено 24,3%, добавила Балаева.

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