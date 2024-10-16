Урегулировать деятельность бизнес-тренеров и коучей просит депутат мажилиса

Правительство Казахстана должно законодательно урегулировать деятельность бизнес-тренеров и коучей. С таким обращением к вице-премьеру Тамаре Дуйсеновой обратился депутат мажилиса от партии Amanat Жаркынбек Амантай. Он также считает, что нужно утвердить профессиональные стандарты для бизнес-тренеров.

«Важная проблема, которая всколыхнула общество, – рост дешевых умов, продавцов некачественных знаний и целителей в социальных сетях», - сказал Амантай в среду на пленарном заседании мажилиса.

Он добавил, что в соцсетях появилось множество курсов, вебинаров, тренингов от разных «блогеров и бизнес-тренеров», которые обещают показать людям «путь к счастью», научить, как быстро разбогатеть, избавиться от стресса, похудеть, выучить иностранный язык за месяц и так далее.

«Реклама блогеров, бизнес-тренеров, коучей, психологов и мотиваторов дует как ветер и подогревает торговлю», - считает Амантай.

И среди ни есть известные представители шоу-бизнеса, хотя у большинства нет специально образования, подчеркнул депутат. Он заявил, что эти люди за деньги дают консультации, но только «сбивают с толку народ», так как не дают им никакого образования.

«Инфоцыгане злоупотребляют доверием граждан, используя некоторые психологические методы, чтобы убедить купить их услуги, курсы. Погоня за легкими деньгами приводит к тому, что человек тратит время и деньги на пустые обещания вместо развития реальных навыков. Они пропагандирует бесполезную и неправдивую, и даже вредную, информацию», - сказал он.

В итоге такие инфоцыгане подрывают репутацию настоящих экспертов. Более того, добавил депутат, инфоцыгане и всевозможные коучи через социальные сети зарабатывают миллионы, но не платят налоги.

«Правительству следует проверить законность деятельности платных курсов, вебинаров, продавцов информационных продуктов через социальной сети и разработать регулирующий их законопроект. Следует рассмотреть возможность аккредитации онлайн-курсов и программ обучения, необходимо усилить мониторинг интернета и оперативно реагировать на нарушения закона», - предложил Амантай. Кроме того, он считает, что правительство должно утвердить профессиональные стандарты для бизнес-тренеров, а также разъяснять народу «методы защиты от интернет-мошенников и инфоцыган».