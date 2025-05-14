Штрафы до 100 МРП за создание и распространение дипфейков введут в Казахстане

С составами уголовных правонарушений депутаты пока не определились
За создание и распространение дипфейков в Казахстане введут административную ответственность от 15 до 100 МРП. C уголовной ответственностью депутаты пока не определились, поскольку еще рассматривают состав статьи, сообщила в кулуарах мажилиса депутат Екатерина Смышляева.
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