Штрафы до 100 МРП за создание и распространение дипфейков введут в Казахстане

За создание и распространение дипфейков в Казахстане введут административную ответственность от 15 до 100 МРП. C уголовной ответственностью депутаты пока не определились, поскольку еще рассматривают состав статьи, сообщила в кулуарах мажилиса депутат Екатерина Смышляева.

Как отметила Смышляева, речь идет о дипфейках, когда используются персональные данные человека, его лицо и голос без согласия, а также о запрете распространения контакта, который «манипулирует общественным мнением и вводит заблуждения».

«Этот запрет мы предусмотрели. Пока наказание у нас для владельцев таких систем, с помощью которых созданы эти дипфейки, предполагается от 15 до 100 МРП. Это в зависимости от того, какой субъект бизнеса работает», — отметила депутат.

Кроме того, депутаты рассматривают варианты введения дополнительного состава в Уголовном кодексе в части распространения фейков. Однако здесь, по ее словам, парламентарии только обсуждают состав. А уже после этого будут вести речь об ответственности.

«Наказание будет тогда, когда будет сформулирован состав, когда он пройдет необходимое согласование. Уголовный кодекс — это серьезный инструмент, его нужно очень продуманно использовать», — заключила Смышляева.

Ранее в среду во время пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил закон «Об искусственном интеллекте», а также сопутствующие ему поправки.