«Дом на Барибаева, 36» в Алматы принудительно выселяют из здания

Культурному пространству «Дом на Барибаева, 36» в Алматы 27 января пришло уведомление о выселении до 5 февраля, сообщил Даурен Тюлеев, руководитель ТОО «We Group».

Здание бывшего посольства Узбекистана на Барибаева, 36, принадлежит Институту внешнеполитических исследований при министерстве иностранных дел РК. Нафисат Ермагамбетова и Даурен Тюлеев арендовали это здание и создали в нем творческое пространство «Дом 36» еще в 2020 году. Договор аренды истек 31 января 2024 года. Владелец здания не стал его продлевать.

«Порядка 100 млн (тенге – В.) вложили мы и резиденты в улучшение помещения. Мы предложили увеличить сумму аренды здания на 50%, чтобы продолжать свою работу, однако предложение было отклонено, а встречного не последовало», - рассказал Тюлеев.

После этих переговоров собственник выставил здание на аукцион и нашел нового потенциального арендатора ТОО «Grunge», нарушив преимущественное право на аренду ТОО «We Group», объясняет Тюлеев.

В апреле 2024 года АО «ИВИ» подало иск в суд на ТОО «We Group». Компания подала встречный иск и в мае выиграла суд, который признал его приоритетное право на аренду помещения креативного хаба. Но АО «ИВИ» подали апелляцию, которую арт-пространство «Дом 36» проиграло. Суд постановил передать здание владельцу АО «ИВИ» и взыскать с ТОО «We Group» штраф за несвоевременный возврат объекта и упущенную выгоду.

«Сейчас в административном суде находится наше официальное прошение об отсрочке (выселения – В.) до 15 апреля», - отметил Тюлеев.

24 января зданию отключили электроэнергию и отопление. Тюлеев считает, что это попытка оказать давление и быстрее их выселить.

«При этом уже есть несколько потенциальных мест, куда может переехать “Дом 36”», - отмечает Тюлеев.

По его словам, проблема с этим зданием не единственная в городе, и помимо сохранения «Дома 36» они с командой хотят предложить программу, чтобы пустующие здания использовались для креативных инициатив.

Сейчас в «Доме на Барибаева, 36» все еще остаются несколько резидентов, включая пластический театр, которому приходится репетировать без света и отопления.