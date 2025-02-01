​После повышения НДС социальной напряженности не возникнет — Жумангарин

Министр национальной экономики Серик Жумангарин на встрече с журналистами в Алматы заявил, что повышение НДС в Казахстане не приведет к росту социальной напряженности и галопирующей инфляции.

«Недавно я встречался с экономистами, и вот что они сказали по поводу повышения НДС: мы прожили инфляцию в 23%, разве что-то случилось? Нет. Мы прожили инфляцию в 17%. Мы и сейчас проживаем [высокую инфляцию]. Но ничего не происходит», — заявил Жумангарин в ответ на вопрос о социальных последствиях реформы НДС.

По словам министра, вокруг Казахстана происходят геополитические события, которые «могут нас сместить», если не решиться на реформу.

«Мы считаем, что социального напряжения не возникнет. Дальше структурной безработицы оно не пойдет. Мы не сорвемся в галопирующую инфляцию. Это абсолютно [точно]», — добавил он.

Жумангарин подчеркнул, что у государства есть не так много опций в ситуации, когда ему нужно сохранять высокие объемы инвестиций в экономику и выходить из бюджетного кризиса.

«Когда мне говорят, что вы должны найти другие источники, вывести из тени и улучшить администрирование. Мы можем это сделать, да. Мы можем получить здесь 1 трлн тенге, там 2 трнл тенге. Но дыру в 10 трлн мы так не закроем», — подчеркнул он.

После повышения НДС бюджет развития в Казахстане должен вырасти с 8% до 20%. В результате государство сможет увеличить вложения в инфраструктурные проекты, строительство дорог, кредитование агросектора и предприятий в других секторах по линии Банка развития Казахстана. Жумангарин также подчеркнул, что увеличение бюджета развития позволит в два раза нарастить расходы на оборону.