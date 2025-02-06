В Казахстане провели сотую пересадку сердца

В ночь на 4 февраля медицинская команда UMC провела операцию по пересадке сердца, которая стала сотой в Казахстане. Донором стал 62-летний мужчина из Северо-Казахстанской области, скончавшийся от инсульта. Родные мужчины дали согласие на донорство органов.

Сердце пересадили 54-летнему мужчине из Алматы, которому ранее было имплантировано механическое устройство поддержки кровообращения LVAD. Это устройство помогает пациентам с терминальной стадией сердечной недостаточности дождаться пересадки органа.

«После имплантации устройства пациент принимал необходимые лекарства, проходил обследования и находился в листе ожидания на трансплантацию сердца в течение четырех лет. Совместимость донорского органа и пациента показала максимальное соответствие. Мы позвонили пациенту и сообщили новость о возможной пересадке сердца. Он обрадовался и в то же время разволновался, и сразу прибыл в клинику на подготовку к операции», – рассказал Наиль Хисамутдинов, руководитель LVAD службы, врач кардиолог Центра Сердца UMC.

При этом самолет санитарной авиации с сердцем донора на борту не смог приземлиться в аэропорту Астаны и, покружив над городом 20 минут, сел в Караганде.

«Как только самолет сел в Караганде, мы перегрузили все медицинское оборудование и выехали в Астану на машинах скорой помощи с сопровождением дорожной полиции. Главной задачей для нас было сохранить сердце и успеть вовремя приехать в клинику, где нас уже ждали коллеги и пациент», – рассказала Асель Медресова, врач кардиохирург Центра Сердца UMC.

Сейчас пациент в удовлетворительном состоянии, его ожидает восстановление и реабилитация в клинике.

Первая трансплантация донорского сердца была проведена в Центре Сердца UMC 8 августа 2012 года под руководством основателя клиники Юрия Пя и кардиохирурга из Чехии Яна Пирка. Первый реципиент, которому была проведена пересадка сердца, продолжает жить здоровой и активной жизнью вместе со своей семьей.

О трансплантологии в Казахстане «Власть» рассказывала в проекте «Лист ожидания».