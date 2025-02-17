Перекачка нефти по КТК снижена после атаки беспилотников

В результате атаки беспилотников на Каспийском трубопроводном консорциуме повреждена крупнейшая нефтеперекачивающая станция. Как сообщили в КТК в понедельник, из-за этого перекачка нефти снижена.
«17 февраля нефтетранспортный объект Каспийского Трубопроводного Консорциума – НПС “Кропоткинская” подвергся атаке БПЛА. Удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. Атака была произведена с временным интервалом с целью не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции», - говорится в сообщении.
В КТК отметили, что угрозы разлива нефти нет. Однако сейчас оценивается ущерб, так как НПС выведена из строя.
«Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя нефтеперекачивающую станцию», - сообщили в консорциуме.
НПС «Кропоткинская», расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории Российской Федерации.
В министерстве энергетики Казахстана сообщили, что пострадавших среди персонала НПС нет, как и ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК.
«Прием осуществляется в штатном режиме», - уточнили в Минэнерго.
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