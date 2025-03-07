Казахстан снизит экспорт нефти по КТК в марте

Тамара Вааль, Астана, Власть Для выполнения обязательств, взятых Казахстаном в рамках ОПЕК+, министерство энергетики на следующей неделе проведет встречи с первыми руководителями международных консорциумов, а также в марте будет снижен экспорт нефти через Каспийский трубопроводный консорциум.

Как отметил в пятницу в ходе брифинга министр энергетики Алмасадам Саткалиев, Казахстан превысил объемы добычи нефти в рамках ОПЕК из-за тестового запуска проекта будущего расширения на Тенгизе.

Однако уже проведены консультации с участниками и акционерами международных консорциумов, в числе которых ExxonMobil, Total, Shell, а на следующей неделе пройдут встречи с первыми руководителями.

«Мы поставили перед ними достаточно серьезную задачу по снижению объемов добычи нефти с целью достижения плановых параметров. Данный разговор был продуктивен, мы не получили отказа», - сказал глава Минэнерго.

Он заверил, что Казахстан предпримет все необходимые меры по снижению добычи нефти и для этого готов использовать административные механизмы и вопросы, связанные с доступом к нефтепроводной инфраструктуре.

Вице-министр энергетики Алибек Жамауов добавил, что уже в марте Казахстан намерен провести оптимизацию добычи нефти и сократить экспорт до уровня взятых обязательств в рамках ОПЕК.

«У нас львиная доля экспорта проходит через КТК. Соответственно, по КТК будут сокращены объемы», - подчеркнул он.

В частности, уточнил вице-министр, на экспорт через КТК придется снижение на 70% от общего объема всех сокращений в марте.