Более 70 млн тонн нефти планирует прокачать КТК в 2024 году

В 2024 году Каспийский трубопроводный консорциум планирует прокачать более 70 млн тонн нефти, из которых порядка 60 млн тонн – казахстанской, сообщил во вторник в ходе брифинга генеральный директор КТК Николай Горбань.

«Несмотря на внешние условия, наши годовые показатели демонстрируют троекратное увеличение. В текущем году КТК удовлетворит все заявленные грузоотправителями объемы – это более 70 млн тонн на 2024 год», - сказал Горбань, отметив, что порядка 60 млн – это казахстанская нефть.

Говоря о показателях компании, он сообщил, что в 2023 году консолидированная выручка консорциума составила 2,3 млрд долларов. В частности для КТК-К этот показатель $460 млн, или почти 210 млрд тенге. Чистая прибыль КТК-К составила 77 млрд тенге, налоговые отчисления за 2023 год – порядка 80 млрд тенге.

«Согласно прогнозу на 2024 год консолидированная выручка возрастет до 2,5 млрд и прогнозная консолидированная выручка КТК-К в будущем составит 236 млрд тенге, чистую прибыль мы ожидаем на уровне 92 млрд тенге, налоговые отчисления – порядка 48 млрд тенге», - проинформировал генеральный директор компании.

Он также добавил, что устойчивые производственные показатели позволяют консорциуму регулярно выполнять финансовые обязательства перед акционерами КТК. В результате в 2023 году было выплачено $1 млрд 340 млн дивидендов. Кроме того, впервые в 2023 году консорциум выплатил промежуточные дивиденды отдельно акционерам КТК-К в Казахстане в размере $93,5 млн. При этом, уточнил Горбань, это первый транш, итоговые дивиденды за 2023 год по КТК-К будут «приниматься в мае и тоже будут выплачиваться».