Прокуратура вернула незаконно реализованное имущество Алматинского завода тяжелого машиностроения

«В рамках исполнения акта надзора прокуратуры города комитет государственного имущества и приватизации обратился в суд с иском о признании сделок недействительными», - сообщили в прокуратуре.

Содержание иска было связано с возвратом заводу более 37 гектаров земли и 94 нежилых помещений.

Суд удовлетворил требования истца, а апелляционная коллегия оставило решение в силе.

Ранее, в 2023 году, Верховный суд признал недействительным договор купли-продажи 31,9% акций завода бизнесмену Болату Назарбаеву и компании PLS-TM и обязало его вернуть их в собственность государства.

Болат Назарбаев с 1990-х годов занимался бизнесом, другие предприниматели неоднократно обвиняли его в рейдерстве, однако официальных обвинений против него, в том числе и после Январских событий 2022 года, выдвинуто не было. Тем не менее младший брат бывшего президента Нурсултана Назарбаева потерял несколько своих активов, в том числе земли, в разных регионах и рынки. Он скончался 13 ноября 2023 года, на 71 году жизни в больнице от «продолжительной болезни».