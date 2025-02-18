Заводу возвращено земли и нежилые помещения
Прокуратура вернула незаконно реализованное имущество Алматинского завода тяжелого машиностроения
Фото с сайта АЗТМ

Прокуратура Алматы вернула незаконно реализованное имущество Алматинского завода тяжелого машиностроения общей площадью 79 966 кв. м, сообщает пресс-служба надзорного органа.

«В рамках исполнения акта надзора прокуратуры города комитет государственного имущества и приватизации обратился в суд с иском о признании сделок недействительными», - сообщили в прокуратуре.

Содержание иска было связано с возвратом заводу более 37 гектаров земли и 94 нежилых помещений.

Суд удовлетворил требования истца, а апелляционная коллегия оставило решение в силе.

Ранее, в 2023 году, Верховный суд признал недействительным договор купли-продажи 31,9% акций завода бизнесмену Болату Назарбаеву и компании PLS-TM и обязало его вернуть их в собственность государства.

Болат Назарбаев с 1990-х годов занимался бизнесом, другие предприниматели неоднократно обвиняли его в рейдерстве, однако официальных обвинений против него, в том числе и после Январских событий 2022 года, выдвинуто не было. Тем не менее младший брат бывшего президента Нурсултана Назарбаева потерял несколько своих активов, в том числе земли, в разных регионах и рынки. Он скончался 13 ноября 2023 года, на 71 году жизни в больнице от «продолжительной болезни».

Алмас Кайсар
Алмас Кайсар

Журналист Власти

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