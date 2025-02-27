Новый конгресс-центр в Алматы будет в государственной собственности, заявил Досаев

Новый конгресс-центр, который планируется построить, будет принадлежать акимату, сообщил в ходе встречи с жителями Медеуского района в четверг аким Алматы Ерболат Досаев.

«Предполагаемый новый конгресс-центр города будет находиться в государственной собственности, в собственности акимата. Средства будут выделены на инженерную инфраструктуру и благоустройство из бюджета города, и также будут привлечены частные спонсорские средства в рамках социальной ответственности», - сказал он в ответ на вопрос жительницы.

Сейчас, по словам Досаева, идет процесс выкупа земель, и с более чем тринадцатью собственниками участков уже подписаны договоры. Досаев также отметил, что в этой зоне планируется парк.

«Парк будет, 21 га земли, потому что городу этого не хватает, особенно – в верхней части. И основная часть, почти 16 га, принадлежит городу», – также сказал аким.

Он заверил, коммерческой недвижимости на этом участке не планируется.

Жительница Медеуского района задала Досаеву вопрос о законности выкупа участка для госнужд, учитывая, что основные строительные работы будут осуществляться застройщиком, а не за счет бюджета. Она также подчеркнула, что в бюджет на этот год пока заложены средства только на проектирование конгресс-центра. Досаев заявил, что акимат будет действовать в соответствии с законом, а если собственники участков не согласны с предлагаемыми ценами, то могут обратиться в суд.

Осенью прошлого года портал Krisha.kz сообщал, что акимат планирует выкупить участки на проспекте Аль-Фараби для строительства конгресс-центра, договориться о сумме выплат и подписать договор с их владельцами необходимо до 31 декабря 2025 года. Тогда сообщалось, что под изъятие подпадает два участка общей площадью 38 соток, принадлежащие ТОО «Темир Констракшн» – конечным учредителем компании является ТОО BI Group.