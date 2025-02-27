Демонтированные силомеры в Алматы вернут владельцам

Демонтированные в Алматы силомеры будут возвращены владельцам, сообщили в управлении предпринимательства и инвестиций в ответ на запрос «Власти».

Автоматы были направлены в специально отведенные места – локации для сбора киосков с силомерами определены в каждом районе города.

«После того, как владельцы подтвердят свои права на собственность, силомеры будут возвращены им для дальнейшего использования или хранения», – указано в ответе ведомства.

В управлении подчеркнули, что установка объектов на землях государственного фонда без разрешения считается незаконной, однако разрешение выдает другое ведомство.

Владельцы силомеров были привлечены к ответственности по статьям 136 (незаконное занятие государственных земельных участков) и 204 (торговля в неустановленных местах) кодекса об административных нарушениях, санкции этих статей предусматривают штрафы.

В начале февраля ведомство сообщало, что за первые три дня работы комиссии в Алматы было демонтировано 211 объектов, включая 102 киоска и 109 силомеров. Все демонтированные торговые точки были подключены к электросетям незаконно, а это создает дополнительную нагрузку на городские сети. Всего планировалось убрать около 500 незаконных объектов.

В феврале «Власть» показывала, как силомеры стали новым «символом Алматы», в этом фоторепортаже. Ни одно ведомство тогда не смогло ответить на запросы редакции о том, как регулируется их установка и деятельность.