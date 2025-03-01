Переговоры Трампа и Зеленского закончились провалом

Президенты Украины и США поговорили на повышенных тонах в Белом доме в пятницу и не заключат соглашение об использовании украинских природных ресурсов, ради подписания которого Владимир Зеленский посещал Вашингтон.

Трамп в своем заявлении после переговоров указал, что, по его мнению, президент Украины «не готов к миру» и может вернуться, когда это изменится.

Reuters сообщает, что совместная пресс-конференция президентов отменена, а Зеленский досрочно покидает Белый дом.

До этого в ходе общения в присутствии прессы президенты двух стран, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс быстро перешли к спору на повышенных тонах. Трамп и Вэнс отчитали Зеленского, что тот «недостаточно благодарен» США и воюет с России только благодаря американской помощи.

Трамп повторил несколько уже высказанных им ранее тезисов о том, что на Украине лежит вина за начало войны, а украинцы не стремятся к миру. Президент США также заявил, что у Зеленского «нет козырей» в переговорах с Россией.

Президент Украины заявил, что российскому президенту Владимиру Путину нельзя доверять и вновь призвал США дать гарантии безопасности своей стране. Трамп в ответ отметил, что «гарантии безопасности – это 2%» в соглашении о мире.

Репортеры, освещающие работу Белого дома, отмечают, что никогда не видели подобной перепалки в Овальном кабинете. И Трамп и Вэнс заявили, что Зеленский «оскорбил США» своим поведением.

Дональд Трамп в ходе своей избирательной кампании обещал завершить войну в Украине за 24 часа. После вступления в должность президента в январе он сменил риторику, позвонил президенту России Владимиру Путину, а на украинского коллегу неоднократно обрушивался с критикой. США в последние недели отказались подписать несколько заявление с осуждением российской агрессии против Украины.