Израиль согласился прекратить огонь в Газе на два месяца, заявил Трамп

После визита министра стратегического планирования Израиля Рона Дермера в Вашингтон, президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного перемирия в секторе Газа, при этом не уточнил о каких условиях идет речь, сообщает BBC .

«Сегодня мои представители провели долгую и продуктивную встречу с израильтянами по вопросу Газы. Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного перемирия, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне», — написал он в своей соцсети.

По его словам, представители Катара и Египта, которые «очень усердно работали над установлением мира», представят финальное предложение.

«Надеюсь, что ради блага Ближнего Востока ХАМАС примет это соглашение, потому что лучше не станет — будет только хуже», — добавил Трамп.

Сами представители ХАМАС и Израиля это пока не комментировали.

В марте Израиль снова начал наступление и блокаду сектора Газы, назвав это принуждением группировки ХАМАС к освобождению всех заложников, удерживаемых в плену полтора года. Это нарушило хрупкое перемирие, которое было заключено в начале года между двумя сторонами.