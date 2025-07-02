Ранее в Вашингтон прибыл министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер
Израиль согласился прекратить огонь в Газе на два месяца, заявил Трамп
Фото AP

После визита министра стратегического планирования Израиля Рона Дермера в Вашингтон, президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного перемирия в секторе Газа, при этом не уточнил о каких условиях идет речь, сообщает BBC.

«Сегодня мои представители провели долгую и продуктивную встречу с израильтянами по вопросу Газы. Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного перемирия, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне», — написал он в своей соцсети.

По его словам, представители Катара и Египта, которые «очень усердно работали над установлением мира», представят финальное предложение.

«Надеюсь, что ради блага Ближнего Востока ХАМАС примет это соглашение, потому что лучше не станет — будет только хуже», — добавил Трамп.

Сами представители ХАМАС и Израиля это пока не комментировали.

В марте Израиль снова начал наступление и блокаду сектора Газы, назвав это принуждением группировки ХАМАС к освобождению всех заложников, удерживаемых в плену полтора года. Это нарушило хрупкое перемирие, которое было заключено в начале года между двумя сторонами.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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