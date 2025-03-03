В январе население снижалось более чем в половине регионов Казахстана

Население Казахстана к 1 февраля достигло 20 300,6 тыс. человек, показав рост на 0,07% по итогам первого месяца этого года, сообщило бюро нацстатистики страны в понедельник.

Более чем в половине регионов Казахстана в январе население сократилось, в том числе за счет высокой миграции. Среди областей, где число жителей уменьшилось – все северные, восточные и центральные области, а также Жетысу на юго-востоке и Туркестанская и Жамбылская области на юге (обе за счет высокой эмиграции). В Западно-Казахстанской области численность населения не изменилась, а в Кызылординской она выросла всего на 0,01%.

Сразу в трех регионах по итогам января зафиксирована естественная убыль населения – когда число умерших превышает число родившихся – в Восточно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

Стабильный прирост населения в январе продемонстрировали мегаполисы.

В Астане население выросло на 0,53% и достигло 1 536,9 тыс. человек, в Алматы – на 0,23% до 2 297,5 тыс. человек, в Шымкенте – на 0,21% до 1 258,9 тыс. человек. Меньшими темпами росло также население Мангистауской, Алматинской, Актюбинской и Атырауской областей.

По итогам января городское население выросло на 0,16%, сельское – сократилось на 0,08%. В городах Казахстана проживает к этому моменту 63% жителей страны, на селе – 37%.