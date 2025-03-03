Годовая инфляция в Казахстане в феврале ускорилась до 9,4%

Инфляция в Казахстане в феврале ускорилась и за год составила 9,4% (в январе – 8,9%). По данным Бюро национальной статистики, цены на платные услуги за год выросли на 14,1%, непродовольственные товары – на 8,7%, продовольственные товары – на 6,5%.

За год тарифы на холодную воду повысились на 70,7%, электроэнергию – на 21%, отопление центральное – на 18,2%, водоотведение – на 17,3%, горячую воду – на 14,5%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, – на 13,2%, вывоз мусора – на 11,1%.

Сжиженный газ в баллонах подорожал на 20,5%, дрова – на 14,8%.

Цены на услуги организации комплексного отдыха увеличились на 34%, связи – на 14,3%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 12,3%, услуги здравоохранения – на 11,8%, общественного питания – на 10,8%, услуги по техническому обслуживанию и ремонту личных автотранспортных средств – на 10,5%, в области отдыха и спортивных мероприятий – на 9,8%. Проезд железнодорожным транспортом подорожал на 20%, воздушным транспортом – на 12,5%, городским – на 10,5%. Оплата за аренду жилья выросла на 16,5%.

Легковые автомобили отечественной сборки за год подорожали на 18,9%.

Цены на одежду и обувь повысились на 10,9%, мебель и предметы домашнего обихода – на 10,5%.

Среди продовольственных товаров повышение цен отмечено на картофель – на 62,1%, лук репчатый – на 27,3%, капусту – на 20,2%, минеральную и питьевую воду на 17%, кондитерские изделия – на 14,2%, алкогольные напитки и табачные изделия – на 13%, прохладительные напитки – на 12,6%, рыбу переработанную и консервированную – на 12,5%, масло сливочное – на 12,2%, фруктовые и овощные соки – на 10,6%.

Снижение же цен наблюдалось на крупу гречневую на 20,4%, морковь – на 6,6%, рис – на 5,7%, яйца – на 5,3%.

В региональном разрезе в феврале уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский, сложился в восьми регионах, больше всего в Астане – 12,7%, в Акмолинской области – 10,7%, в Западно-Казахстанской – 10,5%.

За месяц инфляция составил 1,5% (в предыдущем месяце – 1,1%). Платные услуги подорожали на 2,1%, продовольственные товары – на 1,5%, непродовольственные товары – на 1%.