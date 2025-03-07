В Бурабае у озера Катарколь построят круглогодичный аквапарк

«Документ содержит 118 мероприятий на 137,2 млрд тенге и направлен на развитие туристской инфраструктуры, транспортной логистики, цифровых решений, системы безопасности, а также на привлечение инвестиций», - отмечается в сообщении.

Планом предусмотрено, что будут созданы круглогодичные туристские объекты и построены новые рекреационные зоны, также будут развивать экологический и спортивный туризм. В частности, у озера Катарколь появятся детские центры, спортивно-оздоровительные комплексы и круглогодичный аквапарк; в районе озера Жукей – кемпинги, глемпинги и новые туристские маршруты; а на Малом Чебачьем – станции проката, лодочные станции, береговая инфраструктура и пляжи.

Кроме того, планируется развивать зимние виды отдыха, в частности создать лыжные базы с прокатом спортивного инвентаря, наличием пункта питания и сувенирными лавками.

«Для обеспечения комфортного доступа к курортной зоне будет построена транспортная инфраструктура, в том числе многоуровневые парковки с визит-центрами и пункты питания», - обещают в правительстве.

Ожидается, что все это увеличит количество въездных туристов с 35 тыс. до 94 тыс. человек, занятость в сфере туризма – с 22 тыс. до 32,5 тыс. человек и привлечет 22,7 млрд тенге. частных инвестиций. А доля туризма в экономике региона должна увеличиться с 1,4% до 3,5%.