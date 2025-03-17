На юг придет летняя жара
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В Казахстане в ближайшие дни продолжится потепление
Фото Светланы Ромашкиной

В ближайшие три дня в Казахстане продолжится потепление: весенняя погода установится на севере страны, а на юг придет летняя жара, сообщает в понедельник Казгидромет.

Большая часть территории страны 18-20 марта будет находиться под влиянием отрога антициклона, в связи с чем ожидается солнечная погода без осадков. Осадки пройдут лишь в отдельных районах на западе, северо-западе и севере Казахстана.

На севере Казахстана температура воздуха повысится ночью до -3+5, днем до 5-16 тепла, в центре ночью до -3+5, днем до +5-20, на востоке ночью до -7+5, днем до +3-16, на западе ночью до 5 мороза - 5 тепла, днем до +5-18, на юге и юго-востоке ночью до 5-13 тепла, днем до 22-30 тепла, информируют синоптики.

В Шымкенте осадков также не ожидается. В ночные часы воздух в городе будет прогреваться до 9 тепла, днем до 27 градусов.

В Алматы также ожидается погода без осадков, воздух постепенно прогреется ночью до 9 градусов, днем до 22 тепла.

В Астане в ближайшие дни ночью от 0 до 3 тепла, днем до 9 тепла, осадков не ожидается.

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