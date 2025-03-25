Их возведут на средства от возвращенных государству активов
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В десяти селах Акмолинской области построят медобъекты
Рендер с сайта премьер-министра Казахстана

Правительство Казахстана выделяет 1,7 млрд тенге из фонда возвращенных государству активов для строительства десяти медицинских объектов в селах Акмолинской области, сообщает пресс-служба премьер-министра во вторник.

В регионе появятся четыре врачебные амбулатории, пять фельдшерско-акушерских пунктов и одинмедицинский пункт.

Медобъекты будут построены в селах Арнасай Аршалынского района, Старый Колутон Астраханского района, Пятигорское Жаркаинского района, Жанаесиль Целиноградского района, Кировское Жаксынского района, Жарлыколь Целиноградского района, Партизанка Буландинского района,Алтынды Буландинского района, Пригородное Шортандинского района и Шалкар Целиноградского района.

Правительство с прошлого года выделяет средства на строительство социальных объектов на возвращенные государству активы. К этому моменту на эти цели уже выделено около 100 млрд тенге.

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