В десяти селах Акмолинской области построят медобъекты

Их возведут на средства от возвращенных государству активов
Правительство Казахстана выделяет 1,7 млрд тенге из фонда возвращенных государству активов для строительства десяти медицинских объектов в селах Акмолинской области, сообщает пресс-служба премьер-министра во вторник.
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