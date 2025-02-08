Представлен новый генплан Косшы

Население Косшы, города-спутника Астаны, к 2038 году достигнет 150 тысяч человек, следует из нового генплана города, представленного в субботу премьер-министру Казахстана Олжасу Бектенову.

Новый генплан города «предусматривает расширение территории, обновленное функциональное зонирование, а также модернизацию инженерной и транспортной инфраструктуры», говорится в сообщении пресс-службы правительства.

По данным акима города Азамата Капашева, новый генплан предусматривает, что под индивидуальное жилищное строительство в городе будет отведено более 900 га площади, под многоквартирные дома – около 360 га.

«Что касается теплоснабжения, водоснабжения, канализационно-очистных сооружений, все эти инфраструктурные проекты были рассчитаны еще в бытность села Косшы Целиноградского района, и сейчас требуют своей инновации», - отметил Капашев, добавив, что инжереные сети Косшы были изначально рассчитаны на 30 тыс. человек. Уже сейчас официально учтенное население Косшы приближается к 55 тыс. человек.

Косшы расположен в 23 км от Астаны, он получил статус города областного значения в 2021 году.

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