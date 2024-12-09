В Акмолинской и Атырауской областях рекомендовано обследовать потенциальные зоны экологического бедствия

Министерство экологии рекомендовало создать комиссии для изучения территорий в Акмолинской и Атырауской областей, которые предполагается объявить зоной чрезвычайной экологической ситуации или зоной экологического бедствия.

В ведомстве уточнили, что направили письмо в акимат Акмолинской области «с предложением рассмотреть возможность» создания такой комиссии.

В 2022 году «Власть» рассказывала историю жителя поселка Аксу в Акмолинской области, который полтора года доказывал, что в одной из школ превышено содержание радона. Ученые также заявляли, что всю территорию поселка необходимо исследовать.

При этом в минэкологии в ответ на запрос «Власти» сообщили, что на обследованных этой весной территориях нет превышений эквивалентной дозы гамма-излучения. Радиологические измерения проводил областной департамент экологии, а дозиметрический контроль – Степногорский филиал «Национального центра экспертизы».

В минэкологии также сообщили, что в связи с поступающими от граждан города Атырау обращениями «было рекомендовано создать комиссию при акимате Атырауской области».

В июле этого года гражданский активист из Атырау Макс Бокаев создал петицию с требованием создать комиссию для объявления зоной чрезвычайной экологической ситуации или зоной экологического бедствия территории города Атырау и всех сельских округов городской администрации Атырау. Петиция не прошла модерацию. В ней активист говорил, что более десяти лет территории города и сельских округов городской администрации подвергаются различным масштабным промышленным загрязнениям.

Кроме того, в министерстве экологии сообщили, что с апреля этого года велась научно-исследовательская работа по оценке состояния окружающей среды здоровья населения городов Жезказган, Сатпаев, Улытауского района области Улытау. Работу проводила компания ТОО «Экосервис-С». По данным портала госзакупок, договор на ее проведение был исполнен 4 декабря.

Сообщалось, что промежуточные итоги исследования выявили высокий уровень загрязнения воздуха, а удельный вес железа и других хлоридов в составе воды превысил допустимую норму.

Материалы обследования территории с заключениями министерства здравоохранения, а также минобразования и науки будут переданы в минэкологии для проведения государственной экологической экспертизы.