Сильное землетрясение произошло в центральной части Мьянмы

В пятницу в центральной части Мьянмы произошло сильное землетрясение, в результате которого в Мандалае, втором по величине городе страны, обрушилось несколько зданий, сообщает Reuters .

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения – 7,7. Эпицентр находился примерно в 17,2 км от города Мандалай, население которого составляет около 1,5 млн человек. Также был зафиксирован мощный афтершок.

Власти Мьянмы пока не сообщали о нанесенном ущербе, а также о погибших и пострадавших.

Очевидцы сообщили агентству Reuters, что в Мандалае рухнули несколько зданий, внутри некоторых оказались заблокированными люди.

Между тем землетрясение ощущалось и в Бангкоке, столице Таиланда, расположенной примерно в 1 000 км к югу. Сотни людей в панике выбежали из домов. Торги на фондовой бирже были остановлены.

Китайское информационное агентство «Синьхуа» сообщило, что сильные подземные толчки ощущались в юго-западной провинции Юньнань, граничащей с Мьянмой, однако сообщений о жертвах не поступало.