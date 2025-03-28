Сильное землетрясение произошло в центральной части Мьянмы

В пятницу в центральной части Мьянмы произошло сильное
землетрясение, в результате которого в Мандалае, втором по величине городе
страны, обрушилось несколько зданий, сообщает Reuters.
По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения – 7,7. Эпицентр находился примерно в 17,2 км от города Мандалай, население которого составляет около 1,5 млн человек. Также был зафиксирован мощный афтершок.
Власти Мьянмы пока не сообщали о нанесенном ущербе, а также о погибших и пострадавших.
Очевидцы сообщили агентству Reuters, что в Мандалае рухнули несколько зданий, внутри некоторых оказались заблокированными люди.
Между тем землетрясение ощущалось и в Бангкоке, столице Таиланда, расположенной примерно в 1 000 км к югу. Сотни людей в панике выбежали из домов. Торги на фондовой бирже были остановлены.
Китайское информационное агентство «Синьхуа» сообщило, что сильные подземные толчки ощущались в юго-западной провинции Юньнань, граничащей с Мьянмой, однако сообщений о жертвах не поступало.
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