В нескольких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

«Казгидромет» сообщил о том, что 17–18 апреля в северных и восточных регионах страны будут дожди с переходом в снег, гололед, туманы, порывистый ветер до 28 м/с и резкое похолодание.

Так 16 апреля в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. На юге, в горных районах области - туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20 м/с, днем порывы составят 25 м/с.

16 апреля на юге Алматинской области временами будет сильный дождь, в горных районах области дождь перейдет в снег. Временами гроза, на юге области - град. Порывы ветра 15-20, временами 24-29 м/с.

В Астане 18 апреля прогнозируется дождь, снег и гололед. Порывы ветра 15-20 м/с. Понижение температуры воздуха ночью до 1-3 мороза, днем до 1-3 тепла.

В Северо-Казахстанской области тоже дождь, снег, туман, гололед и ветер с порывами до 28 м/с. Температура днем понизится до +5°С, ночью — до -6°С.

В Костанайской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Абайской и Восточно-Казахстанской областях 18 апреля также прогнозируются осадки, гололед, туман и ветер до 28 м/с. Температура ночью опустится до -6°С.

В Улытау и Карагандинской областях местами возможны сильные осадки и грозы. В Астане 18 апреля ожидаются дождь со снегом, гололед, туман, ветер до 20 м/с и похолодание до -3°С ночью.