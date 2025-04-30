На лекарства и медуслуги НДС в 5% будет действовать только год

Налог на добавленную стоимость на лекарства и медицинские услуги в размере 5% будет действовать только в течение 2026 года, а затем, с 2027 года, он будет повышен до 10%. Об этом говорится в заключении комитета мажилиса к проекту нового Налогового кодекса, который депутаты приняли в среду во втором чтении.

Как говорится в документе, в ходе рассмотрения проекта кодекса в мажилисе, с учетом решений членов рабочей группы и заключений правительства, принят ряд поправок, в том числе установлена пониженная ставка НДС на реализацию лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг на уровне 5% с 2026 года, а с 2027 года – 10%.

«Вводятся пониженные ставки НДС на медикаменты и медицинские услуги: 5% с 2026 года и 10% с 2027 года. От НДС освобождаются товары и услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, обязательного медстрахования, лечения орфанных и социально значимых заболеваний. Предусмотрено освобождение от НДС социально значимых продовольственных товаров и книг отечественного издания, услуг по изданию книг в печатном виде», - сказал депутат Берик Бейсенгалиев.

Перечень лекарственных средств и медицинских услуг, которые будут освобождены от НДС в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний, определит правительство.

Накануне министр здравоохранения Акмарал Альназарова на брифинге в правительстве заявила, что после обсуждений с депутатами найден компромисс, согласно которому для лекарств и медуслуг будет установлена пониженная ставка НДС в размере 5%. О том, что эта норма всего на один год, глава Минздрава не говорила.