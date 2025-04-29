НДС на лекарства и медуслуги с 2026 года будет 5% – Минздрав

Налог на добавленную стоимость на лекарства и медицинские изделия будет на уровне 5%, сообщила в ходе брифинга в правительстве во вторник министр здравоохранения Акмарал Альназарова. В проекте нового Налогового кодекса, который находится на обсуждении парламента, правительство предложило ставку НДС в размере 10%.

Как напомнила Альназарова, в действующем Налоговом кодексе импорт и реализация лекарств, а также медуслуги освобождены от НДС. В проекте нового Налогового кодекса, который сегодня находится в парламенте, эта норма исключается.

«Изначально предполагалось (введение – В.) 10% НДС. Сегодня, после обсуждений, мы пришли к мнению по установлению пониженной ставки НДС для лекарств и медуслуг в размере 5% с 2026 года», - сообщила глава Минздрава.

Вместе с тем, по ее информации, объемы услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и услуг ОСМС будут полностью освобождены от НДС. Также будет сформирован перечень лекарств и медицинских услуг, независимо от форм собственности, которые будут освобождаться от НДС.

«Это социально чувствительный перечень препаратов, наиболее часто закупаемый, и медуслуги, которые сегодня оказываются в частных медорганизациях. Допустим, вопросы паллиативной, онкологической помощи – они будут тоже освобождены (от НДС – В.). Перечень сейчас разрабатывается», - резюмировала Альназарова.

Напомним, ранее мажилис в первом чтении рассмотрел и концептуально одобрил проект Нового налогового кодекса. Согласно документу, в Казахстане с 1 января 2026 года предполагается повышение ставки НДС с 12% до 16 % с установлением пониженных ставок для отдельных отраслей.

На стадии обсуждения депутаты мажилиса предлагали освободить от НДС медицинские услуги, направленных на лечение онкологических, орфанных, психических, сердечно-сосудистых, почечных, аутоиммунных, диабетических и других тяжёлых заболеваний, а по остальным направлениям – сохранить текущую нулевую ставку НДС или снизить ее до 5%. Предлагалось освободить от НДС и лекарственные препараты для лечения вышеуказанных заболеваний, по остальным категориям – сохранить ставку 0% или снизить ее до 5%.

Отметим, что в среду, 30 апреля, в повестке заседания мажилиса – рассмотрение проекта Налогового кодекса во втором чтении.