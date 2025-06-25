Парламент принял новый Налоговый кодекс

В среду в ходе пленарного заседания мажилис согласился с поправками сената в новый Налоговый кодекс. Теперь его должен подписать президент.

«Сенатом внесена 131 поправка в Налоговый кодекс, из них по 41 позициям предложены новые нормы, не меняющие концептуальные положения Кодекса: по 70 позициям уточняются и улучшаются редакции, а также переходные положения и сроки введения отдельных норм; по 20 позициям уточняются нормы по налоговому администрированию», - сказал депутат мажилиса Елнур Бейсембаев.

В сопутствующий закон сенат внес 35 поправок редакционно-уточняющего характера.

Мажилис согласился со всеми изменениями.

В понедельник сенат рассмотрел новый Налоговый кодекс и сопутствующие ему поправки и вернул их в мажилис. Депутаты в частности предложили ввести прогрессивную шкалу налогообложения для крестьянских и фермерских хозяйств, освободили от НДС операции, связанные с платежными карточками, и установили отдельные нормы по налогообложению предметов роскоши.

Напомним, по новому Налоговому кодексу, который должен вступить в силу с 1 января 2026 года, налог на добавленную стоимость повысится с 12% до 16%, порог по постановке на регистрационный учет НДС составит 40 млн тенге.

Также вводятся пониженные ставки НДС на медикаменты и медицинские услуги: 5% с 2026 года и 10% с 2027 года. При этом от НДС освободят товары и услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, обязательного медстрахования, лечения орфанных и социально значимых заболеваний.

Кодексом установлены сниженные ставки КПН для организаций социальной сферы: 5% с 2026 года и 10% с 2027 года. Увеличен социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью – до 5 000 МРП. Ставка КПН для игорного бизнеса и банков повышена до 25%, при этом для банков по доходам от кредитования субъектов предпринимательства ставка сохранена на уровне 20%.

Кроме этого, вводится прогрессивная шкала ИПН: при доходах до 8 000 МРП в год – 10%, свыше этой суммы – 15%. ИПН по доходам в виде дивидендов до 230 000 МРП – 5%, свыше – 15%.