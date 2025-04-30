Проект нового Налогового кодекса принял мажилис

С 1 января 2026 года налог на добавленную стоимость в Казахстане повысится с 12% до 16%, а порог по постановке на регистрационный учет НДС составит 40 млн тенге. Эти и другие нормы заложены в новом Налоговом кодексе, проект которого в среду в ходе пленарного заседания во втором чтении принял мажилис.

«Первоначально предложенная правительством ставка 20% снижена до 16%. Повышен порог обязательной регистрации по НДС с 15 млн до 40 млн тенге», - сказал депутат Берик Бейсенгалиев.

Документом вводятся пониженные ставки НДС на медикаменты и медицинские услуги: 5% с 2026 года и 10% с 2027 года. При этом от НДС освободят товары и услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, обязательного медстрахования, лечения орфанных и социально значимых заболеваний.

Кроме того, предусмотрено освобождение от НДС социально значимых продовольственных товаров и книг отечественного издания, услуг по изданию книг в печатном виде. А для поддержки сельхозтоваропроизводителей увеличен размер НДС, дополнительно относимого в зачет, с 70% до 80%. То есть, подчеркнул депутат, для них нагрузка будет ниже, чем сейчас.

По реформе упрощенной декларации введен запретительный перечень видов деятельности вместо разрешительного.

«Установлена единая ставка 4% с возможностью корректировки маслихатами до ± 50% для учета региональной специфики (с 2 до 6% – В.). Расширено применение специального налогового режима на операции между бизнесом», - добавил Бейсенгалиев.

Кодексом также установлены сниженные ставки КПН для организаций социальной сферы: 5% с 2026 года и 10% с 2027 года. Увеличен социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью – до 5 000 МРП. Ставка КПН для игорного бизнеса и банков повышена до 25%, при этом для банков по доходам от кредитования субъектов предпринимательства ставка сохранена на уровне 20%.

Также вводится прогрессивная шкала ИПН: при доходах до 8 000 МРП в год – 10%, свыше этой суммы – 15%. ИПН по доходам в виде дивидендов до 230 000 МРП – 5%, свыше – 15%.

«Такая структура позволяет не повышать налоговую нагрузку на граждан с низким и средним доходом, сохраняя при этом справедливость и пропорциональность налогообложения», - считает депутат.

Что касается акцизной политики, то принято решение о поэтапном увеличении акцизов на алкоголь, табак, изделия с нагреваемым табаком, а также о введении акциза на энергетические напитки.

При неэффективном использовании земель сельхозназначения новым Налоговым кодексом увеличиваются ставки до 100-кратного размера. Также пересмотрены ставки платы за использование недр в зависимости от срока лицензии и количества участков.