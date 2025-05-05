Нефтегазохимической промышленности в Казахстане планируют предоставить льготы в налогообложении

В министерстве энергетики разрабатывают законопроект «О нефтегазовой промышленности», которым закрепляется равный доступ предприятий к сырьевой базе и меры льготного налогообложения, сообщил в понедельник в ходе заседания правительства глава ведомства Ерлан Аккенженов.

Министр сообщил, что законопроект должен создать «прозрачную и эффективную правовую основу» для развития этой отрасли.

«Проект закона предусматривает обеспечение равного доступа предприятий к сырьевой базе, развитие необходимой инфраструктуры, применение мер государственной поддержки, в том числе в части финансирования, субсидирования и льготного налогообложения», - перечислил Аккенженов.

По его словам, сегодня консультативный документ законопроекта направлен на согласование членам межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности. При этом, учитывая его стратегическую важность, министр энергетики попросил премьер-министра Олжаса Бектенова поручить Минюсту вынести проект документа на ближайшее заседание комиссии и включить его в план законопроектных работ правительства на 2025 год.

В целом, по данным министра, по итогам 2024 года объем производства нефтегазохимической продукции составил 540 тыс. тонн, или 150,5% в сравнении с 2023 годом. План на 2025 год составляет 550 тыс. тонн.

Аккенженов также напомнил, что в октябре 2024 года была разработана дорожная карта по развитию нефтегазохимической промышленности до 2030 года, которая включает шесть ключевых направлений и 34 мероприятия, направленных на комплексное стимулирование отрасли. В их числе – реализация шести крупных инвестиционных проектов общей стоимостью около $15 млрд. Реализация проектов, по данным Аккенженова, позволит создать порядка 3,5 тыс. постоянных и более 16 тыс. временных рабочих мест на этапе строительства.

В свою очередь премьер-министр Олжас Бектенов поручил министерствам энергетики, промышленности, национальной экономики и юстиции до 1 сентября внести в аппарат правительства законопроект «О нефтегазохимической промышленности». А министерству национальной экономики совместно с министерствами энергетики и промышленности до 1 июля внести в правительство предложения с конкретными мерами по налоговому и таможенному стимулированию химических и нефтегазохимических проектов.